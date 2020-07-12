印度《星期日快報》（The Sunday Express）報導，印度當局將派遣重要外交官、現任外交部美國司司長達斯（Gourangalal Das）擔任駐台代表，以強化台印雙邊關係。

現今適逢大陸與印度爆發邊境衝突，印度戰略專家也紛紛呼籲提升對台關係，印度外交部選擇負責印美關係的重要官員達斯派駐台灣，據傳相關任命很快就會正式公布。

新德里為尊重「一個中國」原則，迄今未與台北建立正式外交關係，而是以「印度-台北協會」替代大使館，駐台代表的頭銜則是「會長」（Director General）；台灣則在新德里設有「駐印度台北經濟文化中心」。現任印度駐台代表史達仁會長（Mr. Sridharan Madhusudhanan）也是外交官。

達斯於1999年進入外交部後，兩度於2001至2004年、2006至2009年派駐北京，中文相當流利。2017年6月，總理莫迪接受美國總統川普邀請訪美時，達斯擔任駐華府大使館參事，職位僅次於大使。

達斯返回新德里後，外交部長蘇杰生還委託他成立「當代中國研究中心」（Centre for Contemporary Chinese Studies）智庫，專門研究洞朗對峙後的陸方動態和陸印關係。

此時印度與大陸的緊張關係不斷升高，派遣熟悉美國事務的資深外交官駐台，引起外界注意。據報導，在印度，負責處理對美關係，以及負責與陸方和巴基斯坦交涉的官員，都屬於重要職位。

(中時 )