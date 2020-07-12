氣象局表示，今（12日）太平洋高壓仍偏強，各地為晴到多雲、高溫炎熱，台北出現最高溫達38度，未來一周仍維持穩定的高溫炎熱天氣型態。至於在菲律賓東方海域的熱帶擾動，由於高壓依舊強勢，專家研判成颱機率還是很低，不過隨著這低壓系統接近台灣，周二（14日）開始會替台灣東南部一帶帶來局部陣雨，並有局部較大雨勢機會。

中央氣象局指出，明天（13日）各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，不過低氣壓已慢慢接近臺灣東南部海面，恆春半島及台東地區慢慢有局部短暫陣雨的機率，午後中南部地區及各山區有短暫雷陣雨及局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，高溫普遍為34至36度，不過台北盆地及南投地區恐出現局部38度高溫機率，而東半部地區及西半部近山區的平地也有出現局部36度以上高溫的機率。在中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬措施並多補充水分。

有關於熱帶擾動發展，《天氣風險》預報員賴忠瑋指出，菲律賓東方海面熱帶擾動，整體環境並不利發展，低空及高空的風切比較大，預計成颱機率偏小。而氣象局表示，該熱帶擾動已接近熱帶性低氣壓的強度，周一（13）晚至周二（14）會接近臺灣的東南部海面一帶，屆時東南部及恆春半島會有局部短暫陣雨出現。

周二（14日）高溫炎熱，低氣壓接近臺灣東南部海面，恆春半島及台東地區有局部短暫陣雨的機率，中午過後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，並有伴隨局部較大雨勢發生的機率。

周三（15）起到下周日（19），整個熱帶低壓系統北上，環境場再度轉為西南風至偏南風，迎風面的中南部地區降雨漸增，有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區需留意午後雷陣雨，尤其山區易出現局部較大雨勢。

(中時電子報)