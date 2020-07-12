高市警三民一分局三民所員警日前服勤時，接獲民眾報案稱89歲的蘇姓老婦走失且有失智情事不知其去向，在員警努力查找後，終於在轄區內找到走失的老婦，並順利助其返家，家人見到尋找已久的蘇婦，不斷向警方致謝。

日前蘇婦趁著看護不注意偷溜出門，家人發現蘇婦不見時心急如焚，到派出所報案尋求協助，員警得知蘇婦高齡89歲，家住同盟三路大樓，在這麼炎熱的夏天，蘇婦獨自一人外出，又拄著拐杖行動不便，且患有失智症，深怕蘇婦體力不支而有生命危險，便開始積極尋找，最終在市中一路上尋獲蘇婦。

因往昔蘇婦曾有走失經驗，家人有替其申請安心手鍊，沒想到家裡看護一時疏忽，忘記幫她掛上，導致手鍊無法發揮功效，才又讓蘇婦走失，幸虧在警方的協助下順利找到走失的蘇婦，且在員警的熱心照料之下將她送回住家，蘇婦家屬紛紛對警員表示感謝。

高市警三民一分局呼籲，家有一老、如有一寶，應隨時留心家中長者狀況，若有失智情形可以替其申請安心手鍊以防走失，若家人不慎走失，請立即撥打110、119，警方將全力協助民眾找回重要的家人。

(中時 )