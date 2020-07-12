新冠肺炎疫情逐漸趨緩，短期商務人士與境外生入境鬆綁，目前桃園市居家檢疫人數已破2100人，但防疫關懷包僅剩少許，已啟動緊急採購；而桃園市政府衛生局統計，違反居家檢疫、隔離者共開罰79人，累計金額高達1905萬元，目前僅40件、826萬已繳清。

衛生局指出，截至12日止，一共有79人因違反居家檢疫、隔離規定遭開罰，其中有74人違反居家檢疫規定，共開罰1665萬，5人則是違反居家隔離規定，開罰250萬，累計金額高達1905萬元，其中有35件申請訴願，目前僅40件、826萬已繳清。

衛生局表示，遭開罰的民眾多是因外出用餐、處理私事而違規，雖然目前疫情趨緩，但仍要提醒民眾不要違規，若違反規定將依情節輕重開罰，只要踏出門就是罰10萬，再依照離開時間、範圍等危害影響層面加重裁處，最高恐面臨100萬罰金。

此外，因短期商務人士與境外生入境鬆綁，目前居家檢疫人數已破2100人，但防疫關懷包僅剩少許，已啟動緊急採購，將於下周補齊，同時也通知各公所互相支援防疫關懷包，若仍有不足，則請各公所先行購置，待下周補齊後再一併發放。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)