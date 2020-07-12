賈靜雯夫妻邀看新動畫，驚喜發現超低調的霍建華出席。(翻攝自賈靜雯臉書)

女星賈靜雯獻出電影配音處女秀，擔任動畫新作《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》的旁白，而近日她號召親友一起力挺自己的新作，大手筆包下整個影廳，讓大、小朋友一起欣賞女兒咘咘與波妞最愛的「角落小夥伴」卡通。

新冠肺炎在台灣的情況漸趨平緩，賈靜雯於是邀請眾親友一起進戲院歡樂一下，除了全家到齊外，從她在臉書貼出的照片可見，賈靜雯邀來的都是大咖級人物，侯佩岑、林熙蕾、藍鈞天、鍾欣凌等明星，都帶著一家大小前來同歡，甚至私下總是低調不露面的華劇男神霍建華都被邀來了。

沒宣傳時幾乎都不現身、已經好久不見的男神霍建華，被發現也應了賈靜雯夫妻的邀約到場，即使戴著口罩、帽子，然俊帥的眉目還是讓粉絲一眼就認出，驚喜猛喊「皇上好！」、「皇上駕到」，先前他的好友林志穎曾在節目中跟他電話連線，抱怨每次邀他當嘉賓都被拒絕，理由是霍建華總說上電視「太胖了」、「不好玩」，如今卻大方現身賈靜雯的包場同樂會，而他的身材保持得宜，一點也沒自己口中說的那樣糟糕。

(中時電子報)