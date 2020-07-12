針線手遊班讓民眾DIY粽子香包。(曹婷婷攝)

台南社大今天舉辦「教與學博覽會＆與地球共好學習節」，推出「友善地球生活實驗區課程群」，包括綠屋頂、老街陽台綠美化景觀、太陽能及雨水蒐集、修繕學以及未來生活研究室等綠色生活知識課程，搭配「人生雜學區」、「手藝療癒區」及「防疫健康區」，吸引學員報名。

台南社大表示，疫情期間，師生們通力合作讓社大防疫流程做到最好，開班及到課率未受太大影響，下學期也承諾會努力讓師生在更安心的校園持續學習。目前下學期甫招生１周，已吸引逾2500人次報名，20多門課已額滿。

教育局副局長王崑源特別代表市府參觀社大提出的學習成果，他說，台南社大多年來一直是全國社大評鑑辦學績優典範，包括環境行動、未來生活研究、健康養生與美學等領域，兼具個人學習興趣、專長與社會關懷，市長黃偉哲也表示要充分運用社大提供的知識平台，作為政策參考及社區推廣，讓台南成為具高度公民素養的文化之都。

在台南社大持續推廣近20年台灣鐵道之美的蘇昭旭老師及鐵道社，特別在會場展出與體育公園內陳列的Ｄ51型「原臺灣總督府蒸汽機關車」同型的模型供大家參觀。

他表示，台灣最大的鐵道體系是輕便鐵道，曾經糖鐵、林鐵等等，串聯高達3600公里的路網，卻在大家的漠視下快速消失。許多台灣人花大錢到先進國家體驗鐵道旅行，其實，台灣鐵道有太多故事可探索，也是他開設本門課程的主因。

另一門由生活研究室所規劃的綠交通課程，由於是推廣對於公車等大眾捷運串聯及作為生活交通的應用，詢問度非常高。

「植物，是我們對抗氣候變遷最好的朋友！」開設《我的小花園》的李武昌老師這麼說。他表示，在現在氣候越漸極端，動輒臨近四十度的高溫，因此利用大成國中校區的閒置屋頂，以２年時間，從規畫設計、選擇好養護的多肉植栽到動手營造，師生們發展出兼顧景觀及不需花費太多照料成本的綠屋頂節能方式，吸引許多社區希望共同推廣。

另一位植栽老師林軒漢，則觀察到老街不容易種樹的問題，發展出小坪數的陽台景觀改造設計，並實踐在信義街等老街中，也廣受學員歡迎。

太陽能節能教師林元笠，則在會場示範太陽能刨冰的有趣設計，他表示，太陽能不是只是讓大家方便吹冷氣與洗熱水，生活中有許多可以應用的方式。下學期將開設家用太陽能獨立系統及雨水回收的設計實務，讓大家於能源成本越來越高昂的今天，學習利用綠色能源來平衡環境與生活，能夠節電及省水。

現場最受體驗民眾歡迎的是新設的修繕體驗課程區，在居家修繕課程講師林俊成，以可以修就不用買的概念，示範居家中常見的舊家電修理及水電維修。

他強調，從生活裡調整消費習慣，才是降低掩埋場需求的最佳方法。另一位開設老屋修繕及小木手作課程的講師林志學，則以”邊角料不是廢料”為課程特色，利用邊角料設計手機音箱及餐具，也讓老屋也可透過小木家具打造出自己風格。而另一門資源重生的舊衣不ＮＧ，讓過時或穿不下的舊衣改造成提袋等新功能，也吸引許多喜歡動手做學員加入。

現場人生雜學區、ＤＩＹ手藝區及健康防疫區，則以疫情後的療癒為主題，藉由養生推拿、易經、心靈成長、編織娃娃、油彩、漫畫等讓人宅在家保健及療癒的課程，充分為未來疫情變化做好準備。

(中時 )