皮膚專科醫師陳建名建議，夏日減少陽光曝曬皮膚的機會。（照片/游定剛 拍攝）

隨著夏天到來，氣溫持續飆升，空氣中充滿濕熱、黏膩感覺，不分年紀出油、出汗，常見的長痘子問題等。皮膚科專科醫師陳建名接受《中時電子報》訪問，談到夏日紫外線危機及呼籲應減少戶外曝曬機會。

陳建名提醒，皮膚需留點輕度油酯，已達到油、水平衡的狀態。（照片/陳建名醫師 提供）

全台持續高溫，不少地區體感溫度都超過40度，伴隨而來的身體出現紅、腫、癢等問題。陽光燦亮皮膚科陳建名院長表示，常見臉部痘痘問題佔蠻大主軸，舉凡晚睡、壓力大或內分泌所造成問題，首先需控制出油量，盡可能不要在上午10點到下午3、4點左右，戶外紫外線最強的時段直接曝曬，夏日皮膚最怕紫外線及悶熱潮濕環境，可能造成長痘子、 曬黑或長斑外，醫師提醒，若皮膚產生問題，不要做些無謂偏方，還是需透過專業醫師診斷及治療。

夏日戶外紫外線強，皮膚科醫師建議應減少直接曝曬機會。（照片/游定剛 拍攝）

陳建名談到，有些人皮膚易敏感，有濕疹、蕁麻疹的體質，在較悶熱環境下容易誘發，夏天盡可能當在室內陰涼處，若真要去戶外從事戶外活動，應做好基本防護和準備工作。皮膚容易因環境溫度而容易泛紅、泛癢或酒糟狀況，陳建議，盡量待在室內有冷氣的空間，夏天常見濕疹、汗疹或蕁麻疹等，可大幅減低。

臉部皮膚部分，天氣熱T字部容易出油、出汗，陳建名提醒，清潔一天大概2-3次，搭配潔顏慕斯，但避免有皂性成分、刺激性，若使用到含有皂鹼類成分的清潔，對皮膚刺激和傷害是很大，清潔適度就好， 皮膚還是需保留點輕度油酯給皮膚，以達到油水平衡的狀態。

台灣屬於海島型的氣候，溫度不環境定又很潮濕，再加上每個人不同體質、平時生活習慣不佳，更容易造成肌膚的傷害，像是毛孔、爛痘、酒糟敏感等問題，嚴重影響個人內、外在的自信心。陳建名透露，目前有專為國人量身設計雙胚層育膚術，啟動肌膚裡，外胚層及中胚層的再生修護機制，以增加肌膚自癒能力，重新孕育健康皮膚，恢復肌膚的生長週期，找回年輕、由內而外的自信心。

(中時電子報)