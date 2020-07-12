土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，在法院裁定撤銷聖索菲亞大教堂的國家博物館地位後，宣布這座古蹟再次成為清真寺，並將於7月24日舉行首次祈禱。對此天主教領袖教宗方濟各(Franciscus)表示，這個決定令他感到痛苦。

路透社報導，教宗方濟各在聖彼得廣場的每週祝福中說「我想到伊斯坦堡，以及那裡的聖索菲亞大教堂，感到非常痛苦。」

世界教會聯合會呼籲艾爾再三思，同時希臘正教駐伊斯坦堡的精神領袖，巴塞洛繆一世大牧首(Bartholomew I of Constantinople)也對此感到失望。

艾爾段說，將近1500年的聖索菲亞大教堂，曾經是基督教的大教堂，即使改成清真寺，也將繼續向穆斯林、基督教徒和外國人開放。

他補充說，土耳其已將其主權轉化為清真寺，並行使了主權，他對於其他人的批評，都視為侵犯土耳其主權。

鄰國希臘譴責了這一舉動，聯合國教科文組織表示，世界遺產委員會將審查聖索菲亞大教堂的地位。

(中時電子報)