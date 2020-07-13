祥碩（5269）積極挑戰股后地位，6月營收強勁月增54.47％、年增83.36％，呼應樂觀派摩根大通、摩根士丹利證券看法，摩根大通並將對祥碩推測合理股價升至1,989元，與大摩的2,020元、本土投顧大行的2,000元平起平坐。

市場10日受股王大立光法說失靈影響，專注力全放在智慧機供應鏈上，沒注意到高價股后爭霸戰又悄悄啟動，祥碩收1,735元、穩居高價老三，且是五千金中10日唯一收紅者；現任股后矽力-KY連二個交易日下跌後，股價小幅回落到1,870元，二著差距不到一根停板距離，也就是說，股后寶座隨時可能易主。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫高度看好祥碩，是股價攻高重要推手，他多次強調祥碩可享有的整體市場規模龐大，營收還有很長一段成長空間（Long way to grow）。

楊維倫最新基於大陸半導體在地化趨勢，以及祥碩長期在USB、SATA、PCIe分封交換（packet switches）晶片的耕耘，是極少數可以持續增加美國、大陸優質客戶的企業，其大陸客戶相當分散，包括：華為、浪潮、曙光、海康威視、大華、龍芯等，推測2020、2021年來自大陸市場的營收上升到3.48與9.87億元，占營收比重6與12％，貢獻愈來愈大。

摩根士丹利證券認為，進入下半年，在家工作所帶起的PC需求並不會迅速消退，狀況比市場預期更好，儘管因需求強勁與庫存過低，使得整體供應可能較少，然祥碩來自超微（AMD）晶片組與英特爾host controller業務的收入，將在第三季持續增加，以市場對祥碩第三季營收共識季增17％來看，達標並非難事。

(工商 )