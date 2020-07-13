台積電法說16日登場，股價、市值率先刷新歷史新高，大型研究機構對台積電第三季營收季增3～7％樂觀預期，已逐漸成市場共識，並激勵熱錢搶補。外資圈按慣例在台積電法說會前拋出暖身考題，考量眼前不僅有新冠肺炎疫情，還有中美政治角力變數，提問聚焦短中長期、面面俱到。

回顧台股大立光法說釋出自身旺季業績不旺訊息，台股10日找到藉口、下殺電子供應鏈，即將到來的台積電法說會本次不但肩負全球半導體，以及科技產業景氣榮枯風向球，更是台股「股王法說風暴」後，能不能止穩並迅速尋回上攻動能的最佳助燃器。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出，短期來看，台積電如何在疫情持續大流行（先前預估可能6月獲得控制），以及美國對華為禁令的情況下，有效調節晶圓代工的強勁需求。其次，台積電又是怎麼看待全球經濟放緩與高產能利用率間的不相稱？

外資圈中期疑慮主要聚焦於如何確切評估來自英特爾、超微（AMD）、蘋果與大陸飛騰帶來的CPU代工機會；能否量化ARM架構CPU與x86 CPU於2021年對台積電營收貢獻？

至於長線問題，則是人人都想獲得精確答案、但又很難一窺全貌的大哉問：畢竟中美貿易爭端迄今無解，雙邊關係變化迅速，台積電雖已決定在美國設廠，但在兩個大國的角力環境下，採取何種策略滿足大陸與美國對半導體在地化的需求？這其中還牽涉到，隨大陸半導體在地化趨勢發展，未來5～10年間，大陸是否加速建立自身半導體設備供應鏈，以規避美國電子出口規範。

(工商 )