第1屆國小世界盃足球賽12日圓滿落幕，4強賽當天先在台中參加完資優班考試，趕到台北還演出帽子戲法的蔡鎰澤，12日在男子組決賽終場前攻破北市士東國小大門，幫助台中清水國小以2比1稱王，賽後也榮膺男子組MVP。

蔡鎰澤謙虛表示，他始終認為隊友唐翊庭比他更活躍，每次都私下與他較勁，想超越他的技術，雖然畢業後選擇升學，但希望將這MVP的獎項與精神與隊友分享這殊榮。

清水唐翊庭（左一）以直接自由球破門，先馳得點。（李弘斌攝）

清水與士東上半場勢均力敵，以0比0僵持不下，下半場士東門將出擊解圍，不慎在禁區外手球犯規，唐翊庭把握人牆空隙，右腳勁射踢進自由球，助清水先馳得點。不過士東立刻還以顏色，藉清水烏龍球扳平，最後才由蔡鎰澤打破僵局，替清水鎖定冠軍金盃。

清水總教練唐駿榮賽後與兒子唐翊庭忍不住激動的情緒落下英雄淚，這是他執教以來首座全國大型賽事首冠，他一再叮嚀小球員把每場比賽當成最後一場來踢。唐駿榮賽前擬定策略就是要球員不斷壓迫與防守，也給蔡翊澤打了100分，認為他在場上頭腦冷靜清楚並隨時鼓舞士氣、讓隊友更團結對球隊幫助很大。

士東小將落敗後哭成淚人兒。（李弘斌攝）

士東原本奪冠呼聲較高，總教練王吉成賽後表示，由於球員不習慣高強度的身體碰撞，再加上體型素質不如對手因此造成球員緊張，雖然在暫停時間及中場休息一再叮嚀小球員碰撞後不要輕易倒下、做好防守並找機會反快攻，無奈仍被對方拖走節奏，在體力流失太快下，輸掉這場比賽也不意外。

「小辣椒」彭稚涵在女子組冠軍戰攻入兩球，幫助水里國小封后。（李弘斌攝）

女子組冠軍戰，「小辣椒」彭稚涵不畏身高劣勢力扛對手，穿梭全場射入兩球，幫助南投水里以4比0完封新北蘆洲，拿下冠軍。賽後彭稚涵因為畢業後要與隊友分離，還忍不住落淚，水里隊長胡臻則榮膺女子組MVP。

水里總教練杜興孟表示，感謝六年級的學姊帶領學妹拿到珍貴的冠軍，因為學校軟硬體不足，平常只能在塵土飛揚的室外水泥地上練球，教育部體育署主辦的這項賽事對學校是極大的鼓舞，解決了許多外地比賽的不便，也希望拿到冠軍後能改善球隊練球的硬體設備，以及將基層足球人才留在南投。

(中時 )