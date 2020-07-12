高市警三民二分局陽明派出所警員日前執行巡邏勤務時，行經義華路、高速公路便道，遇1名身障潘姓男子因電動車故障沒電，動彈不得停滯於路中便向路過的警方尋求協助，最終在員警的幫助下，潘男的電動車終得以順利發動。

據了解，潘男在工作下班後要返回鳳山區住處，沒想到因路途遙遠，電動車竟然在半路就沒電，一時之間又無法聯繫家人到場協助，幸虧剛好有員警巡邏路過協助幫忙，才避免讓他在車道中央與車輛擦撞發生的危險。

警方見潘男雙腳患有殘疾而行動不便，受困於車水馬龍的路上，決定將其推送至派出所休息，但推送的過程電動車剎車卡榫不斷故障，以致途中備感艱辛，不過警方並沒有放棄，努力將其推送至派出所並協助電動車充電後，潘男的電動車終得以順利發動，事後他也頻頻向警方道謝。

高市警三民二分局呼籲：家中如有身心障礙人士，應多留意其生活起居狀況，盼望藉由警方小小的關懷，能帶給所有受助家庭滿滿的元氣，也希望民眾發揮守望相助的精神，遇有弱勢族群能適時給予協助。

(中時 )