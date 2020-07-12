台灣近年來大學畢業的起薪有微幅調漲，近期勞動部發布的調查顯示，2019年大學畢業平均起薪有29K，對此，有網友在PTT上分享這項數據，卻意外引起熱烈討論，不少網友都狂噓，「現在拿29000大概跟以前拿24000差不多」。

這名網友在PTT上分享一則大學生平均起薪的相關訊息，根據勞動部最新數據，2019年大學畢業生的平均起薪爬升至29,336元，較前一年成長1.69%，連續第九年成長，其中，金融保險業起薪有32K居冠。

這項數據曝光後，引發不少討論，大部分的人都認為，雖然起薪調漲，但根本趕不上物價，「現在拿29000大概跟以前拿24000差不多」、「十多年前韓國薪水比我還低 現在人家都四萬起薪了 我們呢」、「新四小龍：越南 菲律賓 台灣 印尼」、「29k 在台北差不多是吃土」。

但似乎南部數字更慘，有其他人就感嘆，「那我怎麼看到中南部一堆比這個低的..？」。

(中時電子報)