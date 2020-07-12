女星李妍瑾日前開直播突吐想不開念頭，一度驚動警方上門關切，隔天PO文道歉，今（12日）她則在臉書提到最近在回顧自己的人生，並稱看到名嘴粘嫦鈺在節目說她不斷改名字，酸她炒新聞，讓她氣喊：「由別人口中說出不如我自己說一下」。

李妍瑾在臉書曬出自己的健保卡，證明本名就叫「李妍瑾」，之前是因覺得運勢不好，自己一度改成「憬」，但現在因為粉專改不回來，所以才一直是「李妍憬」，李妍瑾接著就向粘嫦鈺隔空喊話：「要聊我希望你跟我聊一聊，這樣騙通告費好嗎？」

至於當時去大陸萍鄉擔任選美比賽評審，因不慎被推擠而摔落山谷一事，李妍瑾也說明「就是我後面的工作人員摔倒撞到我，我才滾出去」，氣嗆粘嫦鈺：「當名嘴要有責任，來問我啊！幹嘛胡亂編，我提供給你訪問，我現在就是更直，反正我要當直播天后， 問清楚再去上節目」、「是名嘴也要做好功課，網路寫你看完整理懶人包，你的錢太好賺了吧！」

最後，李妍瑾不忘再嗆一句「你覺得我摔山谷是炒新聞，不介意的話，我出機票帶你回現場，然後你摔看看，我命大差一步就掰掰！試一下啊」，足見其怒氣。

昨天今天在回顧我的人生，然後又看到名嘴超級影視女王粘嫦鈺說我改很多次名字，還有去萍鄉當評審她認為我炒新聞，由別人口中說出不如我自己說一下，我戶籍本叫謝妍瑾，因為父母的婚姻關係沒處理好，弄好後我是回到李家，所以後來一直是李妍瑾，因為我就是李家... 由李妍憬發佈於 2020年7月11日 星期六

(中時電子報)