中信兄弟今日原本有望封王，不過遭到樂天桃猿攔截，兄弟前半場落後1分，接下來多次攻佔得點圈，卻總是差關鍵一擊，尤其7局上半無人出局二壘有人，沒有得分更是重傷害，最後兄弟3比4輸球，賽後兄弟總教練丘昌榮致歉，「當時沒下達短打戰術是我的疏失，感到抱歉。」

兄弟第2局靠著林智勝、高宇杰全壘打率先拿到3分領先，不過之後遭到洋投尼寇力、王躍霖、陳禹勳壓制，後7局分數掛蛋，不過兄弟並非沒有反攻機會，第7局江坤宇擔任首名打者，敲出深遠安打站上二壘，不過卻讓對手連抓3個出局數，無功而返。

賽後丘昌榮坦言當時下達戰術是他的疏失，「有想過讓下一棒王威晨觸擊，但想到他是左打，認為他有推進能力，所以最後沒有作戰術，結果很可惜，這是我的疏失，我很抱歉。」

這場關鍵封王戰，丘昌榮認為一開局球猿狀況都很不錯，不過到分數被追平後反而有些緊繃。兄弟封王數字停在「M1」，下周二對戰統一獅仍有機會拋彩帶，本季兄弟對戰獅隊拿下10連勝，且該戰為保留比賽，從3局上、兄弟以1比0領先接著進行。

(中時 )