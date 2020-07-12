台中半百男完登唐麻丹山 下山中途疑癲癇發作不治 23:332020/07/12 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 51歲郭姓男子完登唐麻丹山，下山途中疑癲癇發作，倒地不起，消防隊員趕到將其送醫，仍宣告不治。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防隊員趕到現場，使用籃式擔架將失去生命徵象的郭男送醫，仍不幸宣告不治。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 郭男與友人結伴挑戰唐麻丹山，攻頂後下山中途疑癲癇發作喪命。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 台中51歲郭男12日與友人結伴攀登谷關七雄的唐麻丹山，攻登後折返至登山步道3.5k，往蝴蝶谷的三叉路時，疑癲癇發作，突然倒地抽搐，失去生命跡象。通行郭姓女友人趕緊吧通報119，消防人員透過電話指導實施CPR，路過熱血山友也輪流為其急救。谷關消防隊員同步出動救援，於下午4點半左右接趕抵現場，並將郭男送往東勢農民醫院，但院方表示，郭男到院前即無呼吸心跳，於晚間7點半左右宣告不治。 (中時 ) #友人 #谷關 #不治 #癲癇 #消防 也許您會感興趣 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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