消防隊員趕到現場，使用籃式擔架將失去生命徵象的郭男送醫，仍不幸宣告不治。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

郭男與友人結伴挑戰唐麻丹山，攻頂後下山中途疑癲癇發作喪命。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中51歲郭男12日與友人結伴攀登谷關七雄的唐麻丹山，攻登後折返至登山步道3.5k，往蝴蝶谷的三叉路時，疑癲癇發作，突然倒地抽搐，失去生命跡象。通行郭姓女友人趕緊吧通報119，消防人員透過電話指導實施CPR，路過熱血山友也輪流為其急救。谷關消防隊員同步出動救援，於下午4點半左右接趕抵現場，並將郭男送往東勢農民醫院，但院方表示，郭男到院前即無呼吸心跳，於晚間7點半左右宣告不治。

(中時 )