《海水鹹鹹》音樂劇由台南在地詩人白聆改編自台灣傳統民間故事而成。（曹婷婷攝）

吳園台語市集：

由鹽地詩人白聆、靜謐時光樂團、清華閣周祐名掌中劇團攜手跨界合作推出的兒童台語音樂劇《海水鹹鹹》於本周六日一連2天1在吳園戶外劇場及麻豆總爺藝文中心演出2場，吳園台語市集最後一日邀講師梁君慈帶來夏日養生課程，認識台灣當令在地好食材，精彩內容為府城及溪北地區民眾留下充滿笑聲的夏日記憶。

文化局長葉澤山今日到總爺活動現場與民眾同樂，他說，《海水鹹鹹》音樂劇由台南在地詩人白聆改編自台灣傳統民間故事而成，以布袋戲表演為主軸，搭配樂團演奏及臺語兒童歌謠和觀眾互動，雖然取材自傳統，但表演型態極具創新風格，對白則文言與白話交雜，融入許多當代用語且富有音律感，容易引起大小觀眾共鳴，在說說唱唱歡樂氣氛下，自然而然對台語文化有更多認識。

梁君慈表示，自研究所畢業後開始推廣台灣當令蔬果、好地好物，此外也加入地方台語共學團，以台語繪本、囡仔詩創作方式，寓教於樂，使孩子在遊戲中學會母語。

2020台南台語月，雙周末台語市集圓滿落幕，文化局表示，現今學習台語方式多元，時常聽、願意講，耳濡目染之下就能學會，市集打造台語生活環境，民眾來到現場練台語、跋感情、交朋友，也能感受台灣滿滿的人情味。

(中時 )