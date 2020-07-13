原PO認為纖三薯是屬於「脆硬」，而脆雙菇是屬於「酥鬆」，吃起來微鹹而不甜。（摘自Costco好市多商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）是許多民眾的家庭採購首選，除了優惠價格，專屬的特色食物也綁住了不少會員的味蕾。而有網友近日分享賣場內「續嘴零食」的特別吃法。她將「脆雙菇」放入煮好的泡麵裡，意外還原成鮮嫩多汁的香菇，網友紛紛表示真是神來一筆，沒想到可以這樣搭配。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上分享，認為「脆雙菇」比「纖三薯」好吃很多，原PO表示，原本來擔心脆雙菇吃起來會像堅硬的纖三薯一樣，吃的很辛苦，但脆雙菇卻很適合「牙口不好，不吃硬邦邦脆片的人」。另外，原PO更分享，煮泡麵還可以「加料還原」，將脆雙菇放入湯中秒變新鮮版，直呼「超好用！」

對於這款「脆雙菇」，原PO認為纖三薯是屬於「脆硬」，而脆雙菇是屬於「酥鬆」，吃起來微鹹而不甜。網友看到創意吃法，紛紛表示「加水可以還原！太威了」、「拿來煮泡麵實在神來一筆」、「吃了這麼多包萬萬沒想到他可以泡水還原」、「昨天去賣場有看到，早知就買了」、「可以當零食，也可以是脫水料理，真的是居家必備，送禮自用兩相宜」。

不過也有人認為，既然要加入香菇，為何不直接使用新鮮的香菇，更健康更便宜。對此，原PO回覆，「新鮮的比較便宜，但半夜想吃泡麵，隨時有的加，在一起泡很方便」，網友表示，「我完全懂這種懶癌發作時的及時雨」。

(中時電子報)