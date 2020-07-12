1名人妻剛新婚不久，就經常與公司男同事私下共赴摩鐵開房大戰數回合。由於人妻迷戀上男同事那話兒的持久性，進而藉由自己信仰來欺騙老公說：「算命說我今生有2段婚姻，必須離婚1次才能更加幸福」，沒想到老公竟然真的答應，事後他才發現，原來這只是自己老婆想更享受男同事的床戰功力，才編出來的謊言，憤怒的向老婆公司的男同事提出告訴，全案判定男同事需支付10萬元的賠償金。

此名人妻剛新婚幾年，並還與丈夫剛生了2名小孩，但她卻和自己上班公司的1名男同事經常私下共赴摩鐵床戰數回合。長久下來，人妻認為男同事比較能給予她更多激情，而且進行活塞運動時也比自家老公更有快感，因此某日人妻以自己的信仰來欺騙老公，並告訴他說：「算命師說我今生有2段婚姻，必須離婚1次才能更加幸福」，她的老公因愛妻心切，立即答應與她離婚後再結婚，卻沒想到事後竟發現老婆在外有其他男人，而且2人早已嘿咻數回合，他氣的立即提出告訴，並向此名男同事提出賠償要求。

法院審理時，發現人妻雖然是主動與男同事多次上摩鐵開房嘿咻，但是男同事也知曉此位人妻早已成婚，也得知人妻要以算命師說法欺騙老公時，男同事不僅沒阻止，還強辯自己不知道她已結婚，因此全案判定男同事需支付10萬塊的賠償金給予人妻的老公。

(中時電子報)