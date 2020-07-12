教育部體育署推動「企業聘用運動指導員」計畫，以「運動好人才 企業動起來」為口號。109年7月10日記者會上，由亞元科技股份有限公司及康聯生醫科技股份有限公司分享聘用運動指導員與推展職工運動的經驗與收穫，號召更多企業進用體育運動人才，帶動員工運動風氣。

教育部體育署以「運動好人才，企業動起來」為口號，推動「企業聘用運動指導員」計畫，10日記者會上由亞元科技股份有限公司及康聯生醫科技股份有限公司分享聘用運動指導員與推展職工運動的經驗與收穫，號召更多企業進用體育運動人才，帶動員工運動風氣。

體育署長高俊雄表示，我國職工族群運動量普遍不足，因此體育署從企業內部著手，由運動指導員做領頭羊，規劃系列運動課程或休閒活動，讓企業員工利用空班或下班時間有效率地活絡身心，截至109年6月底，已輔導212家企業聘用334名體育運動專業人員，補助企業辦理1,099項員工運動休閒活動，逾26萬人次參與。

參與補助的企業表示，以前從沒想過能在公司運動，在運動指導員的有效帶動及體育署挹注相關資源下，成功提升公司的運動風氣、活絡工作氣氛。

體育署誠摯邀請更多企業加入聘用運動指導員行列，共同打造健康活力職場，透過規律運動改善員工的生活型態，進而提升工作效率，增加企業競爭力。「i運動資訊平台」（https://isports.sa.gov.tw） 提供運動指導員求職及企業求才服務，歡迎運動人才登錄履歷及企業刊載職缺，期待各產業鏈能發揮大手牽小手的作用，用運動代替應酬，搭起運動與生意的橋樑。

(中時 )