俄羅斯礦業巨頭諾里爾鎳業公司(Nornickel)周日表示，公司在北極地區的管道降壓，洩漏了約45噸航空燃料。

路透社報導，5月29日諾里奇爾市(Norilsk )附近的諾里爾斯克發電廠，發生2萬柴油洩漏，並流入河川的嚴重汙染事件，北極環境安全成為俄國的焦點。

對此，俄國總統普丁還表示震怒，要求該公司誠實通報，也必須全部負責清理。

結果一個多月後，當地再次發生燃油汙染。諾里爾公司在一份聲明中說：「在圖克哈德定居點(Tukhard )抽運航空燃料時，諾里爾斯克(Norilsktransgaz)的管線發生降壓，持續了約15分鐘，結果洩漏了多達44.5噸燃油。」

圖克哈德定居點，距恩尼西河(Enisey river)的諾迪克爾的北杜丁卡港口(Nornickel Arctic port)約70公里。

諾里爾公司說，現在正在進行內部調查，並已通知緊急事務部。並表示正採取所有可能的措施，以設法收集溢出的燃油。

(中時電子報)