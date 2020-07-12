俄羅斯礦業巨頭諾里爾鎳業公司(Nornickel)周日表示，公司在北極地區的管道降壓，洩漏了約45噸航空燃料。
路透社報導，5月29日諾里奇爾市(Norilsk )附近的諾里爾斯克發電廠，發生2萬柴油洩漏，並流入河川的嚴重汙染事件，北極環境安全成為俄國的焦點。
對此，俄國總統普丁還表示震怒，要求該公司誠實通報，也必須全部負責清理。
結果一個多月後，當地再次發生燃油汙染。諾里爾公司在一份聲明中說：「在圖克哈德定居點(Tukhard )抽運航空燃料時，諾里爾斯克(Norilsktransgaz)的管線發生降壓，持續了約15分鐘，結果洩漏了多達44.5噸燃油。」
圖克哈德定居點，距恩尼西河(Enisey river)的諾迪克爾的北杜丁卡港口(Nornickel Arctic port)約70公里。
諾里爾公司說，現在正在進行內部調查，並已通知緊急事務部。並表示正採取所有可能的措施，以設法收集溢出的燃油。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。