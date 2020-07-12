唐榮鐵工廠總經理 張仲傑案引發國營事業酬庸爭議，前民進黨立委沈富雄預言，國民黨若超前部署，去修改國營事業的經營方法，且能打動人民，如此一來，恐會讓執政黨在2024翻船。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他認為國營事業一體多年來的毛病，大家都可以馬上講得出來，而且它延伸的弊病，甚至影響到總體經濟的變化，因此他認為國民黨要在這一方面加重。

沈富雄指出，所有國營事業可以一起來討論，比如現在它是國有、官營、政府享，但他覺得應該要改為國有、專業營，然後人民享。他有一個錦囊妙計，如果國民黨聽不進去，那他就要去教民眾黨。國民黨若不自己主動超前部署，去修改國營事業的經營方法，如果能夠打動人民的心，不排除是2024年讓執政黨翻船很重要的一個地方，因國營事業的積弊太深了，而且是台灣的特有現象。

沈富雄認為，我們大部分的國營事業，其實獨占性質非常強，而且在股市方面，是屬於公用事業。若讓一個不懷好心的財團占去了，他覺得民心會不服氣。

(中時電子報)