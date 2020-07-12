高雄市議會議長許崑源在罷韓投票當天墜樓身亡，杏仁哥今天(12日)在臉書直言，他為了許議長，自己是玩真的，更嗆國民黨，要演戲自己找演員去。

杏仁哥在臉書貼文表示，為了公理，為了許議長，「我杏仁哥是玩真的，國民黨中央，要演戲你們找演員去，不要找我。立法院我會盯著看。」

此貼文一出引來不少網友留言，有人認為「杏仁哥你是真男人，我挺你..」、「藍就缺少像杏仁哥如此正義感、說到做到...，加油！」、「杏仁哥說得好，我們挺韓總是因為他的正氣清廉愛民，至於挺不挺國民黨，就要看他們黨的作為值不值得挺！」、「國民黨抗爭沒人敢帶頭，選舉搶出頭，寧可頭破血流，沒中選的表面合作，中選的孤軍奮鬥，連因韓流選上的，大都不知圖報也在隔岸觀虎鬥，怎能跟人鬥？杏仁哥加油！多幾個杏仁哥和強強滾一干人等國民黨才有救！」

杏仁哥回應網友表示，感謝大家挺他。韓國瑜說過，「我們沒個人，都要有中心思想」，這句話他一直放在心上，又看到了立法院多數政客，心中連信仰都沒有，真的不怕會有報應嗎？天祐中華民國，天祐台灣人民與下一代。

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(中時電子報)