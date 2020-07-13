台東張姓家長臉書貼文表示，她的1歲女兒去台東某公托，回家臉上有巴掌痕，5天內流了3次鼻血，從監視器發現保母將爆哭狀態的女兒抱進廁所，出來後就受傷；台東縣政府社會處表示，第一時間已啟動相關調查機制，對該名托育人員，也決議請其暫停現職靜候調查結果。

張姓家長表示，她的女兒去台東某公托，6／15回家臉上有巴掌痕，調閱監視器看，保姆抱進廁所（爆哭狀態），從廁所出來就受傷了女兒一直摸臉，保姆看到趕緊幫她擦藥，也看到女兒一個人被保母丟進全黑寢室關緊閉，面朝下丟入床板人就出去，然後用外面的監視器看她。

張姓家長要求，不適任保母離職，並不得再任保母，托嬰中心應發公開聲明稿承認不當管教，不要讓其他家長蒙在鼓裡。

對此案，縣府社會處說明，第一時間已啟動相關調查機制，針對該名托育人員、家長、托嬰中心主任及其他工作人員等相關人員進行會談，並做成相關紀錄。

其次，對於幼童照顧品質採最高標準把關，並告知家長後續處理程序，事件發生時幼兒照顧部分已由家長決定自行照顧暫不送托，針對該名托育人員，社會處也決議請其暫停現職靜候調查結果，俟釐清案情後再議，以保障幼兒安全。

為求嚴謹審慎勿枉勿縱，縣府已邀集小兒科醫生、專家學者及實務工作者，擇定日期召開評估會議，針對本事件之相關訪談紀錄、文件及監視畫面進行檢視評估，以確保兒童及托育人員雙方權益。

如調查屬實，針對托育人員將以違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第一項第二款，依第97條處以6萬以上至60萬元以下罰鍰，並得公告其姓名和名稱。

(中時 )