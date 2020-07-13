現在由於自動提款機（ATM）的普及，讓民眾不需在多帶太多現金在身上，沒錢幾乎隨地都可以領取。不過有一位民眾因為懶的下車，竟直接把摩托車騎到ATM門口，沒水準的行為也讓眾網友見了驚呆：當得來速？

一位網友在臉書《爆廢公社》上表示「笑死，是有多急，當別人排隊是傻子，別人提醒還嗆，讓妳紅」。照片顯示，該民眾為了省時間，直接把機車騎上人行道，使用ATM提款，這奇觀網友直呼「郵局哪時候也出得來速了？」

貼文一出，網友直指，騎車上人行道已經違法，而且帶著安全帽領錢，恐被誤認為車手。並建議原PO「叫他多領600元，因為妳會檢舉他騎上人行道」、「這樣領錢被搶還挺容易的，ATM錢一出來馬上轉她油門錢拿了就跑」、「站在旁邊，等他按密碼的時候，念數字干擾他，讓他輸入三次被吃卡，過關算他厲害」、「 我也遇過欸！真的很誇張，不知道在趕幾點的」。

不過，也有網友表示，「他看起來在搬宿舍可能臨時沒錢車上東西很多不敢離身」、「東西太多，領錢怕被偷走，拿著領錢又很重，回家再出門又很麻煩，單純怕麻煩的人......」。儘管如此，騎機車上人行道本身就是不對，民眾還是不要為了貪圖一時方便而以身試法。

(中時電子報)