【回憶殺】趙永馨是瓊瑤劇御用女演員，曾演出《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《啞妻》等作品，玉女形象深植人心，近年退居幕後擔任製作人，還得到台藝大電影碩士學歷。事業運飛黃騰達的她，感情路卻像瓊瑤劇一般顛頗，曾被初戀男友當街毆打，和老公宋偉還是戀人時，傳出為情跳樓輕生的烏龍消息。

趙永馨和初戀男友因戲結緣，感情原本如膠似漆，後來卻經常吵得不可開交，還出動警方調解兩人的失和，據傳男方心中不平衡趙永馨的名氣比較大，曾當街毆打過她，分手後還到她家砸車，後來透過演藝圈長輩的協助才分得乾淨。

趙永馨後來和燈光師宋偉交往，2003年兩人吵架鬧分手，傳出趙永馨憂鬱症發作、跳樓鬧自殺，不過事後遭到雙方否認，趙永馨澄清：「男、女朋友間誰不會吵架？我平常不太喝酒，那天半夜三點睡不著，看到家裡還有些清酒，就想喝點小酒幫助入眠，沒想到竟然喝醉，整個人都茫了，才會鬧出大烏龍，事後我根本不知自己喝醉。」

後來兩人重新相遇，決定再度牽起彼此的手走下去，經過多年的相處和溝通，兩人的生活摩擦越來越少，交往多年後，終於在2006年祕婚，由於趙永馨相當注重隱私，婚宴只邀請雙方家長和兄弟姊妹參加，席開3桌，相當低調。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)