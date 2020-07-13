交易新制上路一陣子了，筆者還是四處看得到有人在發問「為什麼開盤前我的持股有亮燈漲停，我點了賣出卻沒有辦法成交？」這類的問題。今天就這個極短線的操作來寫一下新制與舊制在掛單上的差異吧！

第一：盤前看到漲停或跌停，請永遠記得那只是個試搓合的價格，千萬別太早開心或難過。你其實在開盤前隨時可以掛單進去改變成交價，只要你掛的單夠厚、價格夠跨張，就能夠改變試搓的成交價。

而為什麼會有人想影響試搓的價格呢？筆者個人有兩個推斷，一是藉由試搓合價格影響個股期的價格，有的人為了要吃進期貨，會在現貨掛大量賣單（反之亦然），來達到吃/出期貨的目的；第二則是要達到騙人或預告的目的，畢竟買賣單能夠影響中大型股試搓價格的人，至少他的單日下單額度要夠大，所以是少數幾人所為。

那到底這樣做是要騙人還是預告？筆者以「試搓時亮燈漲停」來舉例好了，讀者認為盤前就先告訴你「等等我要拉漲停，但我很佛心，邀請大家一起買」、還是「讓你覺得我等等要拉漲停，但其實我想賣，大家快來買」比較有可能呢？

第二：在搶漲停價上（開盤即漲停），新舊制有極大的差異。假如某支股票某天爆出天大的利多，如被高價收購、處分廠房獲利直接超過公司市值等，而消息在盤前已經被充分廣傳的情況下，若想要分一杯羹、還沒上車的你該怎麼做呢？

開盤前能做的動作就像舊制一般，都是用筆數去提高成交機率，看的是筆數、拼的是人品。交易所會將所有盤前漲停委託單都用亂數隨機排隊，而有幸排在前幾名的委託單就得看有沒有佛心賣家賣股票；但就在九點整的鐘聲一響，機率的遊戲突然變成競賽的遊戲。

過去，當天能夠下的最高委託價是漲停價，開盤沒有成交到的最佳買價則繼續按照順序排隊等待賣單出現；而在新制上路後，多了一個「市價單」可以排在漲停價前面，這個買（賣）方的市價單與漲（跌）停同價位、但優先度不同，而且，只有在該股票成交第一筆之後才有辦法掛得進交易所！

所以呢？所以上述的例子中，在九點零幾秒、第一筆成交出來後，最快最狠最即時、緊接著掛進交易所的市價買單就有辦法通吃盤中所有佛心賣家的股票，而要達到這樣的技術已經不是所謂「手速」就能夠達成的了！尤其交易所只接第一個成交價出來之後掛進來的市價單，所以競賽已經到了釐秒、甚至毫秒的地步。

觀察分點資訊，可以發現那些搶得到漲停的往往是那一、兩個分點，決勝點已經不只在軟體問題，硬體在未來絕對也會進到軍備競賽的等級，畢竟贏者通吃，這塊餅實在太大了！

而我們這些小散戶能做的，就只有在開盤後把那些沒有成交到的漲停買單取消，因為在漲停價上面還有一堆市價買單會比你優先成交，若你僅僅掛在漲停價、卻還成交得到，那這絕對有詐！代表這個利多消息可能不是你想像得那麼利多，反而可能是大戶用來出脫手中持股的利器，你得想想，利多這麼明顯，但順序排在那麼後面還能成交，是不是哪裡有問題？雖說一筆一樣只能掛499張，但逐筆搓合的制度下，499*20筆可以在幾乎同一個釐秒送出，出脫上萬張股票甚至不需要用到一秒！

（文/中華財經台授權轉載）

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(中時電子報)