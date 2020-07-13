娛樂8點半》演藝圈有許多星二代，但不是每個都能靠背景一路順遂！80年代在大陸紅極一時的女演員殷新，父親是知名導演殷亮，從小就對表演有莫名的熱忱，長大也順理成章的栽進戲劇世界；和男星王伯昭結婚後仍繼續拍戲，但她為了工作3度墮胎，因終身不孕「被離婚」，息影後下嫁一名外國粉絲，過常人生活。

殷新從小就長得靈巧可愛，經常當導演父親殷亮的小跟屁蟲，因此對藝術方面特別有興趣，更下定決心要朝這一條路學習；她選擇到藝術學校精進自己，還跑去當歌舞劇團的演員，也憑著實力考進中國青年藝術學院，於是開啟了她「演員」的一生。

殷新第一部電影工作機會，在張豐毅和斯琴高娃主演的《駱駝樣子》裡飾演一個小配角「小福子」，還讓她獲得金雞獎最佳女配角的提名。(圖/ 摘自百度百科)

起先殷新只有參與一些話劇、舞台劇演出，但也因此讓她的演技被注意到，沒多久她獲得第一部電影工作機會，在張豐毅和斯琴高娃主演的《駱駝樣子》裡飾演一個小配角「小福子」；儘管只是一個配角，她細膩刻劃出角色該有的每一面向，讓她獲得金雞獎最佳女配角的提名。

雖然沒有獲獎，但殷新知道被提名就是一種肯定，她的演藝事業漸漸步入正軌，同時又遇到她契合的另一半男演員王伯昭，兩人一拍即合，談戀愛不久就結婚；當時親友和外界都很看好他們，認為他們俊男美女又都是好演員，一定會成為演藝圈模範夫妻之一。

豈料，殷新在1985年調職到北京電影製片廠，準備開始馬不停蹄地拍攝作品時，她發現已懷有身孕，讓她陷入兩難；殷新的父母怕她生完小孩後，工作被其他人取代，畢竟當年這方面的工作競爭激烈，但王伯昭的父母卻希望能早點抱孫，兩家人產生不小的爭執，但最後她還是選擇事業。

殷新和男星王伯昭結婚後仍繼續拍戲，但她為了工作3度墮胎，因終身不孕「被離婚」。(圖/ 摘自新浪網)

後來殷新在拍攝《女間諜遺書》期間又懷孕，但電影已開拍她不得不選擇放棄小孩；沒多久她在拍《望春風》時，發現自己又有身孕，不意外的是她依然決定以工作為重。原本王伯昭因為深愛殷新，接受她選擇工作放棄小孩的決定，但殷新3度墮胎，對身體造成巨大傷害，導致終身不孕。

在那個年代的家庭，不太能接受沒有後代的家庭，殷新和王伯昭在怎麼恩愛，最後還是被小孩子的問題打敗，兩人感情出現問題，不久後就離婚了。王伯昭在離婚後迅速交了一個女朋友，也有了愛的結晶；殷新則在淡出演藝圈後，遇到一名崇拜自己的外國粉絲，兩人至今已結婚多年。

殷新則在淡出演藝圈後，遇到一名崇拜自己的外國粉絲，兩人至今已結婚多年。(圖/ 摘自新浪網)

殷新和現任丈夫雖然沒有子女，但對方一點都不介意，始終把她當寶貝一樣疼愛，過著平凡又幸福的生活，長年跟著丈夫在國外生活，偶爾回家鄉參與電影創作。殷新為了事業放棄孩子，王伯昭為了孩子放棄殷新，每個人都有自己的選擇，最慶幸的是，現在的他們都過著自己喜歡的生活。

(中時電子報)