Y’all will listen to a non hooper running the @BleacherReport App huh?! This is disrespectful to Max!!! 27.5-8-7 and shooting a career high 47 percent from the field. @BleacherReport Cleanse Your Soul! pic.twitter.com/RGY56YDJtb — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 11, 2020

看到《Bleacher Report》竟把自己昔日雷霆隊友「忍者龜」韋斯布魯克，列在本季球員排行榜第22名位置，現任球評的帕金斯忍不住發推回嗆，「你們就這麼聽從非球員出身的人所經營的APP嗎？這對韋斯布魯克來說，應該是最離譜的不尊重！」

帕金斯更舉韋斯布魯克本季數據為例，「他平均每場可拿27.5分、8.0籃板及7.0助攻，投籃命中率是生涯新高的4成74，《Bleacher Report》你們的靈魂應該潔淨一下了吧！」沒想到韋少更直接，他乾脆在下面回覆一大堆「Ha」表達抗議。

或許帕金斯無須那麼激動，畢竟去年夏天選擇離開雷霆跳槽火箭，韋斯布魯克就很清楚必須面對與「大鬍子」哈登同隊的球權轉換壓力，尤其是在助攻與籃板數據上面，韋斯布魯克都比上季退步不少，難怪《Bleacher Report》如此看衰他。

特別是在火箭本季戰績，目前拿到40勝24敗，在競爭空前激烈的西區只排第6，韋斯布魯克再也無法跟之前待在雷霆一樣「有球在手、樂趣無窮！」會被《Bleacher Report》排在本季第22，只能說這是他跳槽火箭跟哈登同隊難以避免的結果。

(中時 )