不只美國總統川普，即便新冠肺炎疫情劇烈反撲，部分美國男性仍堅決不戴口罩。科學家指出，這些男性認為戴口罩猶如在臉上戴上保險套，為了守護男子氣概及在男性群體中的地位，他們堅持拒戴口罩，如果突然戴上口罩，等於是讓過去的心血付諸東流。

美國總統川普11日終於順應幕僚心意，在公開場合中戴上口罩，此前他多次和公衛專家唱反調，堅決不戴口罩。美國科學家兼記者葳靈漢（Emily Willingham）在美國《科學人》雜誌（Scientific American）撰文指出，美國社會中有一群人堅決不戴口罩，這群人為數不多，但聲音卻很大且堅定，他們多數是男性，認定戴口罩就是在臉上戴上保險套，必須拿掉，這些人中，最典型的要屬川普的支持者。

葳靈漢指出，這種不戴口罩、讓自己及他人暴露在風險之中的行為，和愛滋病毒流行美國時，官方呼籲戴保險套進行性行為有異曲同工之妙，當時許多美國男性同樣拒絕戴套，科學家究其原因，發現主要和男性意識形態（masculine ideology）有關。

美國心理協會（American Psychological Association）將男性意識形態和冒險、風險、暴力等概念做結合，顯然，在疫情大流行期間，不穿戴防護措施就是一種涉及冒險及風險的行為。這類男性意識形態也經常出現在西方電影中，例如阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）就代表了西方的典型男子氣概，這類電影角色即便配備各式各樣武器，在面對病毒時卻經常缺乏任何防護措施。

為何這些男性甘冒染病、死亡風險，也不要戴口罩？葳靈漢指出，戴不戴口罩也是一種表演，會傳遞特定社會訊息，尤其要考量這些男性為了維持男性意識形態，投入了多少心血及成本。她說，現實社會中，川普是這種意識型態的最大追隨對象，當他拒戴口罩，他的行為就會被模仿，他的追隨者做出了深刻的承諾，甚至包含自我欺騙，就只為了效忠川普。

對於這些男性追隨者而言，戴上口罩，等於是讓先前的努力、投入、妥協等付諸東流，所以他們選擇不戴，他們認為，唯有這麼做，他們才會持續在男性群體中受到接納及尊重。

(中時電子報)