日本駐南韓首爾大使館前，有慰安婦雕像。（美聯社資料照片）

每年8月14日的國際慰安婦紀念日又將到來，聯合國人權事務高級專員侯賽因曾經於1996年在聯合國人權理事會中，稱二戰慰安婦為「日軍性奴隸制度下的倖存者」，且列入聯合國正式報告。

根據《BBC》2015年 6月 22日的報導，聯合國人權事務高級官員公署胡賽因次日抵達韓國首都首爾訪問，聯合國當時的新聞稿說胡賽因「此行也將計劃與二戰期間的性奴隸，亦即日本所稱的慰安婦會面」。

報導指出，日本政府向來拒絕使用「性奴隸」一詞，因此日本政府當時對「性奴隸」一詞感到不滿。

不過，根據王如玄律師於2018年09月13日在中國時報發表文章即表示，聯合國人權事務高級專員侯賽因早在1996年於聯合國人權理事會中，就已經稱二戰時慰安婦為「日軍性奴隸制度下的倖存者」，且為聯合國的正式報告。

到2018年8月30日，根據《風傳媒》引述聯合國「消除種族歧視委員會」的報告指出，日本政府為解決慰安婦問題，應該採取「以受害者為中心」的作法，與目前仍在世的慰安婦等受害者進行對話，聽取意見，謀求可長可久的解決之道。

(中時電子報)