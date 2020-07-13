今年國中教甄首度於「新北學Bar」粉絲專頁公開直播複試評審委員抽籤，一切秉持公平公正公開的流程。（新北市教育局提供）

今年國中教甄首度於「新北學Bar」粉絲專頁公開直播複試評審委員抽籤，一切秉持公平公正公開的流程。（新北市教育局提供）

新北市109學年度國民中學教師甄選於12日上午8時於新北市立福和國中及永平高中2所考場登場，今年國中教甄首度於「新北學Bar」粉絲專頁公開直播複試評審委員抽籤，一切秉持公平公正公開的流程，讓考生能安心應考。

教育局張明文局長表示，新北市教師甄選是項重要且嚴謹的工作，新北每年皆由教育局長親自主持複試評審委員分組抽籤，以公平、公正、公開之原則，確保每一位考生的權益，今年國中教甄首度於「新北學Bar」粉絲專頁公開直播抽出各試場委員的過程，也是讓未來加入新北教育的優秀老師能與我們共同落實公平、公正、公開的理念。

今年國民中學教師甄選缺額共計78名，生活科技科目更開設18名缺額，為全國最多，新北市為招攬專長多元及經驗豐富的優秀教師，教師甄選相關配套機制相當多元豐富，包含偏遠代理教師年資、身心障礙之考生加分、偏鄉聯合甄選等，今年度複試共計有263名考生完成報名，並於福和國中及永平高中2所考場應試。

另新北市推動雙語教育，去(108)年度起即開設國中雙語教學專長類科，今年度開出共11名雙語教學專長缺額，除缺額數更多外，開設科目也更多元。此外，考生試教及口試須全程以英語進行，需同時兼具學科專業知能及英語教學能力，對考生來說相當具有挑戰性，錄取之新進教師將協助學校發展雙語課程及教育，並與校內教師或外籍師資合作，提供本市國中學生浸潤式、全方位的英語學習情境，持續深耕新北市雙語教育發展。

教育局特別提醒考生，複試成績將於7月13日（星期一）下午8時開放考生查詢，錄取名單將於7月17日（星期五）下午8時前公告於新北市教師聯合甄選報名系統(https：／／career.ntpc.edu.tw／)及安康高中網站首頁，歡迎優秀教師們加入新北市教育大家庭。

(中時 )