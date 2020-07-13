原本上個月還是厄文罷賽言論支持者，更曾公開放話自己參加復賽機率只有5成的快艇後衛路威廉斯，最後還是決定隨隊前往奧蘭多參加復賽，到底他改變心意的主因為何？路威廉斯近日受訪時坦承，「經過全隊投票表決通過要打，我當然服從！」

「我們全隊進行討論，也一起做決定，」路威廉斯表示，「要就是每個人都打，要就是都不打，所以當我們一坐下來，就決定投票表決，最後我們決定做為一個整體參加復賽，而我是團隊的一員，就算我有很多不同的想法，也要尊重團隊。」

畢竟快艇少了路威廉斯，整體戰力確實有差，身為本季年度第六人最大熱門，路威廉斯就算因為「雙星」里歐納德、保羅喬治加盟快艇，本季仍有場均18.7分、5.7助攻的優異表現，堪稱快艇最強板凳暴徒，更是快艇本季爭冠的必要武器。

況且路威廉斯先前公開訴求過，希望聯盟考慮球衣改印黑人平權運動標語，場邊也可放上平權標語，充分利用這次復賽提供更多發聲平台，事實上聯盟也聽到了，也讓他的訴求幾乎都成真了，路威當然沒道理繼續跟著厄文胡亂罷賽下去！

(中時 )