7/13-7/19｜星座運勢週報｜唐綺陽

星座專家唐綺陽透露，目前還有「四星」逆行中，這些星的逆行比較針對「大局勢」，也是很值得注意，其中，冥王默默地以一種看不見的力量「剷除不再適合存在的一切」，用暗中推動來翻轉局勢，其推動現在還「看不到、摸不著」，但年底十月後就會展現威力，讓演變快到令人措手不及，尤其是高層、權貴、企業的「權力、勢力的消長、更迭」，不可能倒的高牆也可能搖搖欲墜，沒什麼不可能，局勢自然大添變數，九月後也是今年最有看頭的一季，震撼度比上半年有過之而無不及。

唐綺陽指出，日巨蟹尾聲與土星對分象，理性能量回歸，諸事有收手的跡象，轉而期待以溫情的方式溝通。火星牡羊進固定度數，記取慘痛代價的經驗，行動前審慎評估價值，降低衝突次數的發生，仍要當心引發創傷性的問題。

重要星象：四星逆行中，日巨蟹尾聲與土星對分，火星牡羊進固定度數。

工作注意：牡羊、處女、天秤、天蠍

牡羊：積極專業的女性貴人，帶來強大的刺激

處女：適合進行新挑戰、新開始

天秤：多注意員工狀況，要催促或拉一把

天蠍：有意想不到的工作機會，可嘗試看看

桃花注意：雙子、射手、魔羯、水瓶

雙子：小心不當誘惑，以免後續麻煩

射手：陷入諜對諜的情境，無法信任對方

魔羯：走居家路線，能展現賢慧的一面

水瓶：認識不一樣的新朋友，激發好奇心

財運注意：金牛、獅子

金牛：要聽專家的話，向他們多學習

獅子：調度有方，人際關係帶來財運

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：要注意養生，當心老毛病急性爆發

雙魚：當心工作過勞，造成腰酸背痛

(中時電子報)