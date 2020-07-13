小黃司機精神不濟，暴衝騎樓撞倒2少年。(林俊翰翻影)

昨天晚上8點01分時，在台北市信義區發生一起小黃司機暴衝撞飛行人案件。據了解，此名小黃司機原本在慢速狀態下想停車入格，不料卻因精神不濟，導致無法操控油門，進而暴衝騎樓，將正在行走中的2名少年，如保齡球般的撞飛，所幸撞擊力道不大，經送醫檢查後已無大礙。

(中時電子報)