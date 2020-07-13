撞飛直擊》小黃司機暴衝騎樓 2少年如保齡球般遭撞飛 02:432020/07/13 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨天晚上8點在台北市信義區，1名小黃司機疑似精神不濟暴衝騎樓，將2名少年撞飛。(林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小黃司機精神不濟，暴衝騎樓撞倒2少年。(林俊翰翻影) 昨天晚上8點01分時，在台北市信義區發生一起小黃司機暴衝撞飛行人案件。據了解，此名小黃司機原本在慢速狀態下想停車入格，不料卻因精神不濟，導致無法操控油門，進而暴衝騎樓，將正在行走中的2名少年，如保齡球般的撞飛，所幸撞擊力道不大，經送醫檢查後已無大礙。 小黃後車座上演激情纏綿Live秀 知名藝人翻版偷情戲碼重現 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 (中時電子報) #撞飛 #小黃司機 #暴衝 #騎樓 #學生 #行走 #行人 #計程車 #信義區 #台北市 #警察 #路人 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱錢湧入台幣升值台火等老牌資產股暴衝 04:102020/07/09 證券．權證 電子書閱讀器帶動 振曜Q2營收暴衝46.48％ 12:212020/07/09 財經 125億！6月證交稅收暴衝 04:102020/07/10 財經要聞 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 15:192020/07/10 社會 華為急拉單救援？台積電營收暴衝剛好達標 分析師驚揭內幕 16:322020/07/10 財經 女師外遇國三男 野戰七星潭 04:102020/07/11 社會新聞 全球高教亂流 04:102020/07/11 時論廣場 不給留學生簽證 哈佛麻省理工 怒告川普政府 04:102020/07/12 全球財經 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… 08:292020/07/12 社會 宜蘭移工雙載機車等紅燈 遭貨車疾速「撞飛40公尺」1死1命危 13:292020/07/12 社會 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 七星潭1夜3戰國三生女師外型曝光 是「甜美小隻馬」 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。