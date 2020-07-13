新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）今天通報，全球新增新冠肺炎確診病例24小時內增加了23萬370例，再創單日新高。

WHO先前通報的全球單日新增病例最高紀錄，為7月10日的22萬8102例，而今天例24小時內增加了23萬370例，再創新高。

這次的單日新增確診數，主要來自美國、巴西、印度和南非等國家。另據路透社統計，全球確診病例數在今天逼近1300萬例，新冠疫情爆發7個月來，逾56萬5000人死於疫情。

(中時電子報)