WHO：全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高 04:232020/07/13 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生組織（WHO）今天通報，全球新增新冠肺炎確診病例24小時內增加了23萬370例，再創單日新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）今天通報，全球新增新冠肺炎確診病例24小時內增加了23萬370例，再創單日新高。 WHO先前通報的全球單日新增病例最高紀錄，為7月10日的22萬8102例，而今天例24小時內增加了23萬370例，再創新高。 這次的單日新增確診數，主要來自美國、巴西、印度和南非等國家。另據路透社統計，全球確診病例數在今天逼近1300萬例，新冠疫情爆發7個月來，逾56萬5000人死於疫情。 (中時電子報) #WHO #23萬 #單日新 #新冠肺炎 #確診 #再創 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》普篩66名確診 卻因動作慢4隊大受影響 11:162020/07/09 體育 5G概念15傑 後市馬力夯 04:102020/07/11 產業特刊 創紀錄！WHO：全球單日新增逼近23萬 這4國最嚴重 10:362020/07/11 國際 金價漲漲漲 3大因素讓黃金可望直衝2000美元 17:432020/07/12 財經 香港民主派初選首日23萬人投票 料將超過50萬人 10:452020/07/12 兩岸 NBA》米契爾：很難抵擋迪士尼零食誘惑 11:162020/07/12 體育 國際熱門新聞 聖索菲亞確定改清真寺 教宗表示「非常痛苦」 - 國際 宛如臉上戴了保險套！專家曝美男拒戴口罩內心最大恐懼 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 車內「開冷氣休息」卻一覺不醒 醫生：無形殺手找上門 - 國際 宗教爭端必起 土耳其打算將聖索菲亞大教堂改成清真寺 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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