小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】觀光飯店搶國旅 殺向夏季旅展

國境年底前重開無望，北市觀光飯店「提前部署」第4季住房率，瞄準本周五（17日）即將登場的夏季旅展下手，龍頭晶華酒店更罕見地開出第一槍，住房殺破2折，圓山、福華、天成、香格里拉遠東相繼跟進，成為另類的國旅殺戮戰場，想搶便宜可別錯過這攤。

【2】漢光打戰雷 防陸潛艦出沒東部

這次漢光演習的重點在不對稱作戰，最重要的操演科目是15日潛艦發射重型魚雷（戰雷）。軍方消息來源指出，美陸軍機連日在西南角飛，因該區是海空兵力進南海、出巴士海峽的交會熱點，大陸潛艦在此活動進出，我國造潛艦完成後，就是部署在此處，防止中共潛艦走我東部海域。

【3】美專家稱 解放軍攻台 澎湖是關鍵

美國軍事專家艾克斯（David Axe）日前在《富比士》（Forbes）雜誌發表題為《能阻止中國入侵的台灣島嶼要塞》文章，宣稱大陸解放軍攻台勢必先拿下澎湖，但攻占澎湖不容易，而且就算得手，台灣已爭取到時間強化本島防禦，同時美方也能布置2到3個航空母艦戰鬥群。時間並不站在大陸這邊。

【4】鐵道之父變日本人 民眾驚呆

國立台灣博物館鐵道部園區7月7日正式對外營運，吸引不少民眾前往參觀。有民眾發現，一樓展示廳的台灣鐵道建設簡介讓他「驚呆」，熟悉台灣近代史的人，對鐵道之父第一印象是劉銘傳，但簡介卻寫著日據時期的鐵道部長長谷川謹介，質疑蔡政府正在進行文化台獨，搞去中國化。

【5】林依晨悼楊冠玉來生快樂

曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇的知名導演楊冠玉4日驟逝，享年57歲，令星友及演藝圈友人們感傷不已。12日告別式上，被她一手捧紅的林依晨、李威及演藝圈好友六月、李易、葛蕾、李翊君、周幼婷、喜翔、張本渝、楊銘威、郎祖筠、黃志瑋、阿Ben、徐小可等人都到場送她最後一程，林依晨被問給冠玉導演的最後祝福時，感傷地表示：「有下輩子的話，健康、平安、快樂。」

(中時電子報)