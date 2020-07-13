美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號在聖地牙哥海軍基地驚傳爆炸失火

停靠在美國加州聖地牙哥的美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard LHD-6），12日驚傳爆炸起火，至少21人受傷送醫。

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

根據路透報導，美國海軍官員證實，「好人理查」號週日發生大火，至少有21名水手受傷後送醫。聖地牙哥消防隊員目前不斷在軍艦旁灑水灌救，從電視畫面可見，停泊在聖地亞哥海軍基地的兩棲攻擊艦不斷竄出濃濃黑煙。

美國廣播公司（ABC）報導，根據聖地牙哥消防部門的說法，「好人理查號」在當地時間上午9時左右傳出火警。

美國海軍在推特上表示，有21名水手被轉到當地的一家醫院，沒有生命危險，全體船員都已下船，火警發生時，大約有160名船員在船上。

根據維基百科，好人理查號兩棲攻擊艦是一艘隸屬於美國海軍的黃蜂級兩棲攻擊艦，為美國海軍第三艘以法文「好人理查」（Bon Homme Richard，班傑明·富蘭克林的筆名）命名的同名軍艦。

(中時電子報)