美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號在聖地牙哥海軍基地驚傳爆炸失火

停靠在美國加州聖地牙哥的美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard LHD-6），12日驚傳爆炸起火，至少21人受傷送醫。

根據路透報導，美國海軍官員證實，「好人理查」號週日發生大火，至少有21名水手受傷後送醫。聖地牙哥消防隊員目前不斷在軍艦旁灑水灌救，從電視畫面可見，停泊在聖地亞哥海軍基地的兩棲攻擊艦不斷竄出濃濃黑煙。

美國廣播公司（ABC）報導，根據聖地牙哥消防部門的說法，「好人理查號」在當地時間上午9時左右傳出火警。

美國海軍在推特上表示，有21名水手被轉到當地的一家醫院，沒有生命危險，全體船員都已下船，火警發生時，大約有160名船員在船上。

根據維基百科，好人理查號兩棲攻擊艦是一艘隸屬於美國海軍的黃蜂級兩棲攻擊艦，為美國海軍第三艘以法文「好人理查」（Bon Homme Richard，班傑明·富蘭克林的筆名）命名的同名軍艦。

文章來源：Fire crews battle San Diego navy ship fire, 18 sailors injured
文章來源：Fire, explosion on USS Bonhomme Richard sends 21 people to hospitals, fills San Diego skies with dark smoke

(中時電子報)

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