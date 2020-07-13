台北市北投分局警員阿錦（化名）4年前誘騙轄區1名智能不足的女子小青（化名、29歲）上床，小青因此懷孕，儘管所生小孩經過親子鑑定已證實生父不是阿錦，但青媽仍認為阿錦利用警察身分博取女兒好感，並帶她到旅館及警察宿舍，特地穿上警察制服給女兒看，誘騙她上床發生關係，這是鐵一般的事實。

青媽表示，4年前某天夜裡，小青鬧著想不開，不良於行的媽媽只能報警求助，轄區警員阿錦到家裡安撫小青後，卻在要離開之前將小青叫到樓梯口，暗中留下小青的Line和電話。阿錦當時說：「阿姨，妳女兒的狀況，所內的同仁都有告訴過我，所以我知道，請阿姨放心，我保證絕對不會對妳女兒做出不禮貌的事，妳一定要相信我。」

阿錦事後多次約小青外出，青媽得知後警告阿錦：「女兒受創後認知與智能不足，不懂得自我保護，你一定要保持男女關係的界限！」阿錦知道小青特別喜歡警察制服，竟多次將小青帶到旅館，甚至是警察宿舍，然後換上制服給小青看，之後發生關係，小青也因此懷孕。「我以為他是警察不敢亂來，結果他還是欺負小青。」青媽憤怒的說

青媽說，因為阿錦口才很好，對我講話也很有禮貌，所以我就相信他，而且認為他本身就是一位警察應該不會對女兒怎麼樣，但沒想到之後他帶我女兒去他住的警察宿舍，還帶她去北投附近的一間旅館，因為女兒很崇拜警察，而「阿錦居然還帶著警察制服到旅館內穿給我女兒看，並對我女兒甜言蜜語說會保護她等等的話哄騙她，就跟我女兒發生了性行為。」

直到小青懷孕8週，才向媽媽坦承一切，母女倆開始聯絡阿錦，阿錦起初也表示會負起責任，但卻一直神隱，2017年中秋節期間，阿錦被同事帶到家裡並承諾：「以後有休假，會經常來看女兒」，但之後還是搞失蹤，連一通電話都沒打，青媽留語音信箱也不回，甚至把小青的LINE及臉書封鎖，眼看著女兒肚子越來越大，青媽心情更加焦慮不安。

台北市警局北投分局督察組組長何明祥表示，2017年12月小青母女就曾到分局陳情，希望作親子鑑定，當時即要求阿錦好好處理這起感情糾紛，並曾予以記過處分，後來據說是女方沒去醫院鑑定才擱置下來，至2018年10月阿錦自行請調嘉義，目前已在朴子分局服務，何明祥強調，當事人只要提告，警方絕對不會護短，一定會依法查辦懲處。嘉義朴子分局則表示，事發地在台北，分局也已協助該員進行親子鑑定，後續一切則依程序處理。

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(中時電子報)