家住北投、有著輕度智能不足的女子小青（化名、29歲）4年前被轄區一名惡警阿錦（化名）誘騙上床並懷孕，小青生子後，阿錦否認是生父，小青母女向警局陳情，造成阿錦的警察工作受到壓力，阿錦擔心考績及前途受影響，當時曾2度帶著父母到小青家提親，還一直拜託小青和青媽去向警局上級說好話，但青媽一眼識破阿錦陰謀，知道阿錦只是擔心長官責怪，不是真心提親，2次結果都不歡而散。

青媽說，2018年1月17日，阿錦在未事先告知下，突然帶著他的父母還有阿姨、姨丈等一起到小青家裡，還帶喜餅說是要來提親，「讓我們很錯愕，他（阿錦）媽媽一看到孩子就抱著向大家說根本和阿錦是一個模子印出來的，不用去驗親子鑒定了啦！」

當時青媽告訴阿錦的媽媽，女兒的身心狀況及自理生活能力有很大的不足，但對方父母親就一直說沒關係，「我們也不需要她幫忙做家事，我們還會替妳（青媽）照顧女兒，妳如果不放心也一起搬過來住」。接著就要青媽幫他兒子在長官面前講好話，而且要朝男女關係說法方向去說，這樣阿錦就不會被懲罰。

阿錦媽媽並拉著小青一直哄她，要她拿身分證及戶口名簿，說要和去戶政事務所登記結婚，之後再找時間帶小青去選她喜歡的禮服，「讓妳穿得美美的，再去挑結婚戒指，然後選個好日子就到南部辦桌請客」。

由於青媽很清楚提親不是真的，用各種理由及方法拒絕他們（阿錦父母）的要求，「你們太突然了，我沒辦法接受，阿錦跟我女兒不是男女朋友交往的關係」。但阿錦雙親始終不放棄，頻頻說服。

青媽回憶，阿錦當時也在旁邊重複強調，要趕快處理好這個事情，如果沒處理好，會被長官懲罰，青媽發現阿錦一家人都是在考慮他們的立場，並未顧慮小青母女的感受，斷然拒絕提親要求。

台北市警局北投分局督察組組長何明祥表示，2017年12月小青母女就曾到分局陳情，希望作親子鑑定，當時即要求阿錦好好處理這起感情糾紛，並曾予以記過處分，後來據說是女方沒去醫院鑑定才擱置下來，至2018年10月阿錦自行請調嘉義，目前已在朴子分局服務，何明祥強調，當事人只要提告，警方絕對不會護短，一定會依法查辦懲處。嘉義朴子分局則表示，事發地在台北，分局也已協助該員進行親子鑑定，後續一切則依程序處理。

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(中時電子報)