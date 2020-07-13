台中市豐原區一名患有侏儒症的男子黃英豪（57歲），生下侏儒症女兒黃一涵（20歲）後，接連歷經「被裁員」、「離婚」、「開刀失敗」等家變事故後，他曾一蹶不振，但看著年幼的女兒，黃英豪仍堅強突破困境，轉而賣起水果，這一賣就是數十載，父女倆樂觀、善良的天性，不但幫忙附近年老的小農賣水果，甚至期許未來能夠發揮所長，盡微薄的心力幫助在地農友、弱勢團體，讓愛心發揚光大。

六月中旬，天氣炎熱的讓人受不了，在豐原區豐勢路上「新加坡甕窯雞餐廳」前擺攤做生意的黃氏父女，正揮灑著汗水叫賣水果，兩人臉上不斷滑落斗大的汗珠，透露著堅毅精神，即便生活艱辛，但他們仍耐著高溫，向上門的客人推銷著水果。

黃男拄著助行器，在黃小妹的幫助之下，準備將沉重的水果從車上搬下來擺攤營業。（圖／張文玠攝）

「當初有喪志過啊，但那時候她（女兒）還小，只能撐下去。」回首來時的苦難，黃英豪語氣中並沒有埋怨，只有認命與堅持，黃英豪出生那年，就被醫生診斷出患有基因突變型的侏儒症，從此靈魂被困在矮小的身軀中。

但命運的捉弄還沒放過他，黃英豪迎娶越南籍妻子不久後，生下了黃小妹，看著黃小妹單純的睡顏，除了初為人父的喜悅外，更多是對女兒的愧疚，因為黃小妹一出生便被診斷出遺傳了黃英豪的侏儒症，與父親一樣得終生活在殘疾的身體中。

黃男在黃小妹童年時便相當疼愛她，常帶著黃小妹到處遊山玩水。（圖／讀者提供）

雖然日子平淡，但在妻女的陪伴下，這是他人生當中最幸福的時光，不過命運多舛，黃英豪因為公司外移到大陸遭到資遣，頓失經濟來源的他，對於未來毫無頭緒，更擔心一家的生計。

黃英豪在親友的鼓勵下，開始擺攤賣起水果，他也帶著一家人回到豐原區與母親居住，除了擺攤外，也就近照顧年長的母親，但是黃英豪越南籍的妻子，卻埋怨他每個月無法給娘家足夠的花用，狠心丟下父女倆回到越南，從此音訊全無。從此黃男只能父代母職，一邊賣著水果，一邊將黃小妹拉拔長大。

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(中時電子報)