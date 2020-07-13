台中市豐原區1對患有侏儒症的黃英豪父女，雖然有著殘疾的身體，但倆人仍不向命運低頭。黃英豪遭到資遣後，妻子不但跑回越南，他還得照顧同樣患有侏儒症的女兒，不過他不氣餒，反而堅強樂觀面對，儘管日收入不到2000元，他堅持靠自己生活，孝順的女兒也放棄學業，幫父親一起擺攤，希望能減輕家中經濟負擔。

「來買喔！好吃的水果，可以試吃喔。」路過餐廳的人，從遠處便會聽見黃英豪宏亮的叫賣聲，循聲駐足一看，才發現不大的水果攤中，當季的水果應有盡有，黃父負責叫賣、推銷，女兒則負責包裝，兩人配合的天衣無縫。黃小妹還會貼心地幫爸爸擦汗，父女情深令人動容。

「你還記得媽媽嗎？」黃小妹搖頭，今年20歲的她印象中，母親在自己年幼時就已經不在身邊，都是父親拉拔到大。黃小妹高中畢業後，黃英豪在1次治療脊椎疾病的手術中失敗，從此只能靠助行器行走。為了照顧父親與阿嬤，同時也分攤家中經濟壓力，黃小妹毅然決然放棄升學，幫助爸爸擺攤賣水果。

每天清晨，父女倆就會開著廂型車，到處補貨，雖然日子清苦但也是甘之如飴。（圖／張文玠攝）

「盡量不要靠別人，想靠自己生活。」黃英豪拄著助行器，拖著行動不便的雙腳，吃力地將廂型車門打開，一箱箱的將水果慢慢搬下來，並用籃子在路邊疊起簡單的攤位。

從清理、補貨、到包裝，父女人手中的工作沒有停過，但上門的客人始終不多，目前沒有低收入戶補助的兩人，每天營業額扣掉成本，大約賺取1000到2000元，最差的時候營業額只有200元，扣掉成本根本是虧錢。儘管如此，父女倆還是堅持靠自己的手，賺取每1分錢，讓認識他們的人都相當佩服。

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(中時電子報)