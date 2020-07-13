台中市豐原區1名患有侏儒症的黃英豪（57歲），帶著女兒黃一涵（20歲），原來在台電大甲溪發電廠的假日市集靠著擺攤賣水果維生，儘管日子過的艱苦，但他們仍盡自己的能力助人，黃英豪不忍攤位附近的老農頂著高溫擺攤，自告奮勇無償幫忙他們銷售，他的善心在附近也累積了好人緣，孰料卻引來攤商傅姓婦人眼紅，惡意羞辱霸凌，讓他們無法繼續在台電擺攤。

「只要我可以幫就一定幫。」黃英豪表示在經營水果攤的同時，注意到周遭務農的老人家，假日時會將種植的蔬果拿出來賣，但數量都相當少，卻要花一整天顧攤，他不忍這些高齡的長輩頂著豔陽曬一整天，遂將他們的蔬果放在自己攤位中，無償幫忙銷售。

黃姓父女為人客氣、善良，相當受到在附近的居民、攤商歡迎，但在大甲溪發電廠的假日市集擺攤的那段時間，卻因生意太好，遭隔壁專賣柑橘的傅姓女攤商眼紅，今年4月22日，傅女當著2人的面大嗆「你們弱勢團體，就要全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」鬧得他們沒辦法繼續做生意。

而傅女誇張行徑被一旁民眾錄下，並將影片上傳到臉書，影片迅速瘋傳，引起社會大眾的撻伐，台電為了平息風波，暫時將市集收回不讓所有人擺攤，黃姓父女也因此失去了賴以維生的攤位。

所幸靠著地方上一個行善團，以及台中市議員周永鴻的媒合幫助下，父女倆總算在豐原區豐勢路的餐廳門外擺攤賣水果，「很謝謝行善團的張叔叔、餐廳老闆夫妻、議員，真的幫忙我跟爸爸好多。」黃小妹感激地說。

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(中時電子報)