台中市豐原區1名黃姓侏儒症少女（20歲），為了減輕家中經濟負擔，高中畢業後便休學幫同樣患有侏儒症的父親黃英豪（57歲）擺攤，她希望存夠錢以後，能夠報考多媒體相關科系，未來能夠發揮所長，幫助台灣老農將高品質蔬果行銷出去。

「我存夠錢以後，之後要回學校上學。」講起未來黃小妹眼中綻放光芒，因為對影像的熱愛，她想要就讀多媒體相關科系，學到一技之長後，立志推廣台灣在地的農產品，幫助中部的老農民把水果賣出去，「我們台灣的水果品質真的很好，但是都賣不出去。」黃小妹說。

「他們父女人很客氣，工作很認真，在他們身上我看見生命的韌性。」美食餐廳老闆娘表示，當時聽到他們的故事，就非常心疼這對父女，行善團提出讓他們在餐廳門口擺攤這個請求時，她二話不說就直接答應。

台中市議員周永鴻也相當佩服2人精神，時常帶著朋友來水果攤捧場。周永鴻表示，未來將會繼續協助這對父女，幫助他們的生活提升到正常水平，而台中行善團團長張茗富則表示，媒合黃姓父女來餐廳擺攤後，未來將朝幫黃小妹圓夢方向邁進，讓她完成大學學業。

父女倆閒暇之餘還會參與行善團的活動，用自身經歷鼓勵身處困境小朋友。（圖／讀者提供）

「就看身體能做到哪時候，能做就做。」黃英豪說，雖然日子艱辛，但講起未來，父女倆眼中仍閃耀光芒。黃英豪希望能再回到大甲溪假日市集，他心中依舊放不下那邊老人；黃小妹則已經成立粉絲專頁，除了賣自家蔬果外，也代賣當地小農所產的蔬果。患有侏儒症的兩人，身高雖不及一般成人的一半，但他們的精神，卻讓他們在陽光下更像巨人。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)