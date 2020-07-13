前民進黨立委蔡啟芳肺阻塞末期，11日在台大醫院接受肺部移植手術，手術過程非常順利，當晚他的兒子蔡易餘也透過臉書發布訊息感謝醫護人員，並提到已經超過11個小時的手術時間，真的非常辛苦。然而，蔡易餘在昨(12日)深夜也更新蔡啟芳近況，表示「開始漫長的復健呼吸」。

蔡啟芳因肺阻塞末期，住進台大醫院，接受肺部移植手術，蔡易餘透露，三兄弟共同決定父親接受肺部移植手術，謝謝大家的祝福，經過11個小時的手術，醫生告知整個移植過程非常順利，接下來兩個禮拜是能否適應的危險期。

蔡易餘提到，很感謝台大醫院icu病房這段期間無微不至的照顧，徐紹勛醫師、黃書健醫師和醫護團隊奇蹟般的手術讓家父生命延續重生，再次感謝大家！另外，他也說，「生命需要不斷的練習，開始漫長的復健呼吸！」

而蔡啟芳最新狀況曝光後，許多網友也紛紛留言祝福，「早日康復」、「加油」、「願前蔡立委早日康復」、「努力一定有收穫的。加油」。

(中時電子報)