美國疫情日益惡化，連累總統川普於年底爭取競選連任之路。對此，前國民黨立委蔡正元直言，川普號召「讓美國再次偉大」目標並沒錯，但方法卻錯得離譜！任何一個國家面對，經濟、瘟疫和天災，就是檢驗制度好壞的最佳機會，美國的制度和領導人產生方式，無疑的通不過最近的檢驗。

蔡正元今在臉書發文表示，川普號召「讓美國再次偉大」，贏得美國總統寶座。川普的目標是對的，但方法卻是錯的，而且錯的離譜，錯在「不按經濟規律辦事」。

蔡正元指出，川普一開始以爲，對世界各國發動貿易戰，重簽貿易協議就可以改變，世界市場的供需規律，這證明了川普姪女出書說，川普的賓州大學學歷是買來的。

蔡正元再指出，川普再以爲，對著華爲發動科技戰，就可以封鎖中國的科技發展，把中國打入落後國家，永遠追不上歐美日，川普也不了解科技發展的基礎光看網路新聞是看不出來的。看著科技論文的數量，就知道中美科技的差距，沒有美國想的那麼大，也沒有中國想的那麼小。

蔡正元接著表示，川普輕忽了新冠肺炎，美國有足夠的人力物力，應付新冠肺炎，但是美國的聯邦制度，社會體制無法全國一盤棋，還有川普推卸領導責任，荒腔走板，把表現領袖的機會糟踏掉了。

蔡正元更直指，川普的白人警長心態，不去解決黑白種族問題，不去解決貧富不均的階級問題，這些問題近十幾年來日益嚴重，荒誕不經的川普言行，更徹底惡化了美國內部問題，而這些問題使得美國自詡的民主、人權、法治、美國夢、人生而平等，通通成了笑話。

蔡正元感嘆，任何一個國家面對，經濟、瘟疫和天災，就是檢驗制度好壞的最佳機會，美國的制度和領導人產生方式，無疑的通不過最近的檢驗，光吹牛一些民主的口號，跟印度又有什麼差別。

(中時電子報)