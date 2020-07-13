NBA球星也加入「搶救沃神」行列了，湖人詹姆斯(LeBron James)在推特跟著球迷使用「#FreeWOJ」標籤，希望美媒ESPN能夠撤銷對籃球記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)的停職停薪處罰。

路威廉斯(Lou Williams)、丁維迪(Spencer Dinwiddie)、貝弗利(Patrick Beverley)以及多位球員一齊聲援，畢竟沃洛納斯基也是為力挺黑人民權才會跑去辱罵參議員，這時候不救他就不夠義氣。沃洛納斯基上周五公開道歉之後就沒再出聲，雖然損失了一些薪水，但換得更多NBA球員對他的支持。

共和黨參議員霍利(Josh Hawley)對NBA提出5個問題並要求他們在本月答覆，這是製造話題的競選動作，NBA沒必要回應，結果沃洛納斯基腦充血跑去罵人，被霍利得逞。

ESPN成立於1979年，在1996年2月被納入迪士尼旗下，由於迪士尼政治立場鮮明，ESPN被網友譏為「娛樂(E)、體育(S)、政治(P)的頻道(N)。」

(中時電子報)