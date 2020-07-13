長江流域自6月8日梅雨季開始，連日暴雨，大陸最大淡水湖鄱陽湖水位已超過1998年水位，並且還在上升，預計第二次洪峰將在7月15日左右到達。外界擔心98年水災重現。

比較今年與1998年的氣候情況，都有一個共同點就是異常高溫。根據大陸水利部編寫的《中國98大洪水》，1998年為繼1995年之後又一個聖嬰年且其強度為歷年最強。而據大陸國家氣候中心3月初公布資料顯示，2019/2020年冬季（2019年12月1日-2020年2月29日）暖濕氣候顯著，全大陸冬季氣溫為歷史（1961年有氣象紀錄以來）同期第5高，降水量為歷史同期第5多。而今年5月大陸平均氣溫為17.2℃，較常年同期偏高1度C。

大陸氣象局副局長余勇日前也向《瞭望》周刊分析這次長江大雨的發生情況：在全球變暖背景下，今年入汛以來，截至7月10日，大陸平均降雨量為336.1毫米，較常年同期（313.8毫米）偏多7.1%，特別是6月以來，南方降雨持續時間長、雨區重疊度高、雨量大，導致多年不見的洪水。

異常的高溫除了改變季風，形成大雨，同時也加速長江上游冰川的融解，讓洪水更加嚴重。在《中國98大洪水》報告所提到的4個洪水的形成原因中，也包括「歐亞高原和青藏高原上的積雪較多」。

2018年8月10日，新疆喀喇昆侖山區的克亞吉爾冰川就曾發生融雪性大洪水，600萬至1000萬立方米的巨大冰湖一度危及建設中的阿爾塔什大壩安全。

國際環保組織「綠色和平」也曾於2018年與大陸研究單位合作考察了大陸5條主要冰川，並於當年11月發表《冰凍圈告急：2018氣候變化影響下中國冰川研究》，這份報告警示，大陸部分冰川31年間退縮1.2公里，厚度減少13米，此一現象正加劇水資源危機、導致冰湖潰決、洪水及冰崩災害頻發。

而據2016年公布的研究數據，長江源頭的冰川40年內退縮1200米，這已成為未來長江水災的永久隱患。別忘了，1998年那場20世紀長江第二大洪水，曾造成2.23億人受災、4150人死亡、直接經濟損失2551億元人民幣（約為新台幣1兆724億元）。

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(中時電子報)