高雄市一名張姓男子和女友同居，但他對女友所生的1歲女嬰沒有耐性，竟對她家暴，直到發現女嬰出現身體癱軟等異狀，才將她送醫。醫生一見情況不妙，立刻對女嬰做開腦手術，但為時已晚，女嬰無法避免發展遲緩、視神經萎縮等問題。高雄地院審理此案，以成年人故意對兒童犯重傷害罪判張男有期徒刑13年。

判決書指出，張男明明知道嬰幼兒的身體極為脆弱，若受到外力損傷，極易造成重大之傷害，卻在去年11月10日上午7時許至下午3時許，因不耐女嬰哭鬧、好動，而對她猛力搖晃、劇烈拋甩、徒手或使用不詳器物掐彈、揮打。一直到將近下午4時女嬰開始嘔吐，張男替她沖洗時，發現女嬰出現眼神呆滯渙散、身體癱軟等異狀，才騎自行車將她送醫。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院的急診醫生發現，評估女嬰情況危急，立即施以顱骨切開及氣管內管放置手術，並經持續住院治療。女嬰接受治療後仍有創傷性腦傷、全面性發展遲緩、雙側聽力異常、雙側視神經萎縮、餵食困難等問題。醫生通報警方後，三民第二分局報告地檢署，將張男起訴。

（示意圖／Pixabay）

女嬰經醫生診斷結果為硬腦膜下出血、顱內出血併嚴重腦水腫、顱骨骨折、左鎖骨骨折、肺部鈍傷，頭部、腹部及四肢多處瘀青、全身多處鈍擦傷。女嬰母親堅稱自己離家出門時，女嬰身上只有一個被蚊子叮咬的痕跡，從沒看到有其他傷痕；法醫也認為女嬰是被刻意施虐，才會造成這麼嚴重的傷勢。

張男出庭辯稱女嬰是自己在床上玩，壓到鐵製物品才會造成腹部傷勢，被法官認定避重就輕、有所隱瞞，與警詢中承認的「用防撞條打她臉」不同，以成年人故意對兒童犯重傷害罪判張男有期徒刑13年，全案可上訴。

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(中時電子報)