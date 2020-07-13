行政院長蘇貞昌11日在金山中角灣參加活動，離開時遭新北市長侯友宜「攔車」打招呼，引發熱議。外傳蘇巧慧有意參選2022新北市長，加上蔡英文、蘇貞昌先後到訪新北，動作頻頻，似乎已點燃選舉戰火。

雖說兩人表面上談的是冷氣問題，但2022新北市長選戰已悄悄開打。據《中評社》報導，蘇、侯2018年曾競逐新北市長，侯友宜大贏近30萬票當選，且蘇貞昌女兒蘇巧慧有意競選2022新北市長，為兩人同台更添話題。

此外，總統蔡英文兩次到新北推疫後觀光，都未與侯同台，明顯不想讓侯友宜搶走光環，或許侯也感到危機。

侯友宜拿下國民黨地方首長滿意度第一名，但目前情勢不利藍營，也讓他危機四伏，即便與藍營保持距離也不見得有用，而2020總統大選蔡英文在新北拿下139萬票、綠營政黨票也有82萬票，相較於韓國瑜82萬票、國民黨81萬票，顯示民進黨在新北耕耘已有成績，2022侯友宜並非保證一定贏。

在韓國瑜之後，民進黨下一個目標就是侯友宜，只要侯無法連任，等同全面擊潰國民黨。蔡英文、蘇貞昌接連到新北市，為2022選戰超前部署，蘇巧慧「代父出征」意味濃厚，面對民進黨步步近逼，侯友宜如何攻防備受關注。

(中時電子報)